В Европе разрастается скандал из-за секретной переписки фон дер Ляйен и Макрона

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправляла сообщения президенту Франции Эммануэлю Макрону, и эта переписка не сохранилась. Об этом сообщила в социальной сети Х Кинга Гал, депутат Европарламента от Венгрии.

По словам Гал, в Европе начинается очередной скандал, связанный с фон дер Ляйен. Она вела СМС-переписку с Макроном.

«Европейский омбудсмен начала расследование ее секретных текстовых сообщений президенту Макрону о сделке между ЕС и МЕРКОСУР. Как и в случае со скандалом с Pfizergate, эти сообщения также пропали», — указала депутат.

По ее словам, новый эпизод дополнительно говорит о непрозрачности действий в высших эшелонах власти Евросоюза.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен полностью и навсегда прекратить зависимость от российских энергоносителей. Это, по ее словам, должно произойти уже к 2027 году.