В Европе решили провести экстренный саммит по Украине
Глава Евросовета Кошта анонсировал экстренный саммит ЕС по миру на Украине
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Глава Евросовета Антониу Кошта назначил дату внеочередного саммита ЕС, который будет посвящен безопасности Украины и Союза.
Антониу Кошта заявил, что специальная встреча Евросовета состоится 6 марта. По его словам, это необходимое событие, так как скоро будет «решающий момент» для Украины и европейской безопасности.
«В ходе консультаций с европейскими лидерами я услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: укрепление европейской обороны и решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины», — заявил в соцсетях Кошта.
Глава Евросовета подчеркнул, что обсуждать будут именно шаги к укреплению и долгосрочной безопасности Украины, а также устойчивости европейской региональной обороны. В ЕС ранее также выражали твердую позицию по продолжению оказания помощь Украине.
Ранее сообщалось, что в резолюцию США по Украине внесли правку, предложенную Россией