В Европе решили провести экстренный саммит по Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта назначил дату внеочередного саммита ЕС, который будет посвящен безопасности Украины и Союза.

Антониу Кошта заявил, что специальная встреча Евросовета состоится 6 марта. По его словам, это необходимое событие, так как скоро будет «решающий момент» для Украины и европейской безопасности.

«В ходе консультаций с европейскими лидерами я услышал общую приверженность решению этих задач на уровне ЕС: укрепление европейской обороны и решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины», — заявил в соцсетях Кошта.

Глава Евросовета подчеркнул, что обсуждать будут именно шаги к укреплению и долгосрочной безопасности Украины, а также устойчивости европейской региональной обороны. В ЕС ранее также выражали твердую позицию по продолжению оказания помощь Украине.

Ранее сообщалось, что в резолюцию США по Украине внесли правку, предложенную Россией