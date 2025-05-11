Сила не поможет решить конфликт на Украине, и в ближайшее время страны Евросоюза это осознают. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

Он призвал европейских лидеров начать переговоры с Россией и мирно урегулировать вопрос, чтобы не «потерять все».

Любош Блага также отметил, что ЕС не обладает ресурсами, достаточными для продолжения конфликта с Россией на протяжении долгого времени.

Также он добавил, что Евросоюз не сможет и дальше поддерживать конфликт, если США перестанут поддерживать Киев.

Ранее сообщалось о том, что главу МИД Франции призвали почитать «Дипломатию для чайников».