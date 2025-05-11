В Европе заявили о невозможности решить украинский конфликт силой
Депутат ЕП призвал европейских лидеров начать переговоры с Россией
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Сила не поможет решить конфликт на Украине, и в ближайшее время страны Евросоюза это осознают. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.
Он призвал европейских лидеров начать переговоры с Россией и мирно урегулировать вопрос, чтобы не «потерять все».
Любош Блага также отметил, что ЕС не обладает ресурсами, достаточными для продолжения конфликта с Россией на протяжении долгого времени.
Также он добавил, что Евросоюз не сможет и дальше поддерживать конфликт, если США перестанут поддерживать Киев.
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