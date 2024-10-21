Отдельная бригада территориальной обороны ВСУ устроила бунт и принципиально не стала выполнять приказы командиров. Об этом заявил один из украинских бойцов, его рассказ передала испанская газета Pais.

Речь идет про 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ. По словам военного, бойцов перебросили на позиции в Курахово в ДНР. Когда целая бригада отказалась выполнять приказы командиров их вынудили передислоцироваться в Сумскую область. Собеседник зарубежного издания описывает это как массовое восстание.

Отметим, что как раз из Сум украинская армия устраивает атаки на Курскую область. В настоящее время в приграничных зонах продолжается противостояние.

Минобороны РФ тем временем сообщает про успехи в курском приграничье. Артиллерия и авиация нанесли удары по скоплениям боевиков и техники. Примечательно, что в этой сводке также фигурировала 116-ая бригада ВСУ.

Ранее сообщалось, что за восемь лет Киев избавился от всех, кто может учинить бунт.