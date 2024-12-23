Все нападки украинского президента на премьер-министра Словакии происходят из-за того, что тот не хочет уничтожить собственную страну по указке Киева. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, он высказал свое мнение в социальной сети Х.

Ранее Владимир Зеленский резко раскритиковал Фицо за то, что тот прилетел в Москву для общения с Путиным. С точки зрения Боуза, украинскому лидеру не нравится самостоятельность в суждениях и поступках словацкого лидера.

«Украинский диктатор призвал словацкие секретные службы провести расследование в отношении Роберта Фицо, потому что он отказывается уничтожить свою страну», — указал он.

Боуз напомнил, что Словакия является демократической страной, тогда как на самой Украине демократии нет.

Ранее намерением Фицо приехать в Москву на празднование Дня победы 9 мая возмутилось Министерство иностранных дел Украины. Оно заявило, что Россия пытается присвоить себе победу во Второй Мировой войне. В то же время украинский вклад в эту победу тоже значителен, и его нельзя игнорировать.