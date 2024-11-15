При этом, российские силы часто прибегали к тактике штурма малыми группами и ранее, говорится в публикации, но то, что подобная тактика будет применена и в Купянске, украинцы не ожидали. Фактические, штурмовики ВС РФ появились словно из воздуха и стали неожиданностью для ВСУ.

Также указывается тот факт, что силы ВСУ растянуты вдоль линии фронта и сильно устали, а в этот период российская армия идет в наступление. Ранее сообщалось, что в российском Минобороны приглашают граждан на обучение в военно-учебные заведения.