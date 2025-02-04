В ЕС поправили формулировку обоснования санкций против Романа Абрамовича

Евросоюз видоизменил формулировку причин, по которым на бизнесмена из РФ Романа Абрамовича были наложены санкции. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Ранее в документах ЕС говорилось, что рестрикции в отношении Абрамовича ввели потому, что он является обладателем выгоды от связей с лицами из России, которые ответственны «за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Он также вовлечен в сектора экономики, которые приносят заметный доход российским властям. Теперь же первая формулировка была исключена. Изменения внесли еще в конце декабря на основании решения Европейского суда общей юрисдикции от 2023 года. Таким образом Евросоюз отреагировал на судебное постановление, вынесенное более года назад.

Абрамович еще в 2023 году пытался оспорить через суд законность введения санкций против него. Суд подтвердил легитимность рестрикций, но счел необходимым изменить их обоснование.

Ранее сообщалось, что партнер Абрамовича предложил к продаже проект по застройке территории в Подмосковье. На торги была выставлена компания «Либерти тауэр», которой принадлежит земельный участок в Химках. По проекту, на этой земле должны появиться три высотных здания, два из которых должны иметь офисно-деловое назначение, а третье стать гостиницей. Строительная готовность этих объектов уже составляет порядка 35%.