Бывший партнер Абрамовича выставил на продажу проект башен «Либерти тауэр» в Подмосковье
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Структура холдинга «Метрогипротранс» выставила на продажу компанию «Либерти тауэр» в Подмосковье. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные электронной торговой площадки «Росэлторг».
По данным издания, компании принадлежат права на застройку территории площадью почти в два гектара на улице Памфилова в Химках. Стартовая цена — 3,3 млрд руб, торги должны пройти в конце ноября.
Там планируют построить многофункциональный комплекс (МФК) площадью 148,6 тысячи квадратных метров, в состав которого войдут три башни на общем стилобате. Две из них будут офисно-делового назначения, еще одна — гостиничного. Сейчас стройготовность объекта оценивается в 35%.
Совладельцем «Метрогипротранса» является Валерий Абрамсон. В прошлом он был совладельцем холдинга «Инфраструктура», крупнейшим акционером которого выступал миллиардер Роман Абрамович.
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