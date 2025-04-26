В Евросоюзе захотели отставки токсичной Урсулы фон дер Ляйен

В Евросоюзе растет недовольство председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, и все больше высокопоставленных чиновников склоняются к необходимости ее отставки. Об этом сообщил швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах.

Издание подчеркивает, что текущий политический кризис в ЕС ставит под сомнение эффективность руководства и дипломатических навыков Урсулы фон дер Ляйен.

«Очевидно, что политика ЕС находится в кризисе. На Западе — торговый спор с США, на востоке Украины — конфликт и обострение отношений с Россией. Санкции также являются формой торговой войны. А также продолжающееся, отнюдь не волнующее континент, противостояние с Поднебесной», — отмечает журнал.

В Брюсселе полагают, что уход фон дер Ляйен с поста главы ЕК мог бы «разблокировать многие процессы» внутри Евросоюза.

«В дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка может многое разблокировать. Смена руководства, по крайней мере, открыла бы возможность для европейской политики снова стать более разнообразной», — пишет издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не будет отменять санкции против России.