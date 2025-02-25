В Евросоюзе захотели реализовать соглашение с Украиной по полезным ископаемым

ЕС еще несколько лет заключил соглашение с Украиной по поводу полезных ископаемых. Теперь Брюссель захотел реализовать этот договор. Об этом сообщил еврокомиссар Том Ренье, его слова привело РИА Новости.

По утверждению Ренье, ЕС не готовит никаких соглашений с украинским правительством в обход Соединенных Штатов. Он также заявил, что руководство Евросоюза видело сообщения о переговорах между США и Киевом. При этом еврокомиссар не уверен, что все такое общение не ведется в обход ЕС. Сам Брюссель планирует выполнить соглашение с Украиной, заключенное ранее.

«У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, которое было заключено несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать», — указал он.

Ранее сообщалось, что европейцы предложили Украине заключить новую сделку по критически важным материалам. Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что в распоряжении Киева есть 21 ресурс из 30 необходимых Европе. Все они могут быть предоставлены в рамках партнерства.