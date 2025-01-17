ФБР закроет управление по разнообразию до появления Трампа на посту президента

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов решило закрыть входящее в его состав управление по разнообразию и инклюзивности. Об этом сообщило Fox News.

Журналисты сообщили, что к данному моменту управление по разнообразию и инклюзивности упразднено, его сайт удален. Причины этого не сообщаются. Судя по всему, это сделано в преддверии появления в кресле главы Белого дома Дональда Трампа.

До этого деятельность данного отдела вызывало резкую критику со стороны республиканцев. Они считают, что указанное управление работает слишком радикально и тем самым создает угрозу американцам. Трамп уже отреагировал на закрытие отдела. Он спросил, почему это произошло только перед самой его инаугурацией. Если управление стоило закрывать, то это надо было сделать уже давно.

Ранее сообщалось, что в день инаугурации нового президента на улицы Вашингтона выйдет мусоровоз, на котором будет написано «Make America Great Again», то есть «Сделаем Америку снова великой». На этой машине Трамп ранее проехал по городу во время своей предвыборной капании.