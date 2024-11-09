В Финляндии допустили налаживание отношений с Россией в будущем

В будущем отношения между Россией и Финляндией могут снова стать добрососедскими и теплыми. Так считает финский президент Александер Стубб, его точку зрения привела газета Ilta-Sanomat.

Журналисты отдельно отметили, что Стубб занимает свой пост уже восемь месяцев, но он за все это время ни разу не общался с российским лидером Владимиром Путиным.

«Когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого», — указал президент Финляндии.

Он добавил, что предпочел бы оказаться в такой ситуации именно в 2024 году, но не в 1956, когда Финляндия могла встать между Западом и Советским Союзом с крайне сложным выбором.

Ранее социологический опрос показал, что большинство жителей Финляндии не верят в потепление отношений с Россией. Точно так же они высказывают скепсис в отношении возможности найти общий язык со своими властями. В то же время они убеждены, что готовность защищать страну у них будет всегда на очень высоком уровне.