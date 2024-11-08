Большинство жителей Финляндии не верят в улучшение отношений с Россией

Большинство финнов (84%) считают, что в ближайшие десять лет отношения с Россией не улучшатся. Таковы данные опроса, проведенного специалистами Фонда развития местного самоуправления, сообщает Yle.

Также, отмечает издание, жители Финляндии, не верят в укрепление доверия граждан к властям.

74% финнов не верят в то, что государству удастся взять госдолг под контроль.

При этом жители Финляндии считают, что их страна будет защищена. 82% респондентов уверены, что готовность защищать страну будет оставаться высокой.

В процессе опроса было проведено 1 070 интервью.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия полностью прекратила работу двух КПП на границе с Россией.