Большинство жителей Финляндии не верят в улучшение отношений с Россией
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Большинство финнов (84%) считают, что в ближайшие десять лет отношения с Россией не улучшатся. Таковы данные опроса, проведенного специалистами Фонда развития местного самоуправления, сообщает Yle.
Также, отмечает издание, жители Финляндии, не верят в укрепление доверия граждан к властям.
74% финнов не верят в то, что государству удастся взять госдолг под контроль.
При этом жители Финляндии считают, что их страна будет защищена. 82% респондентов уверены, что готовность защищать страну будет оставаться высокой.
В процессе опроса было проведено 1 070 интервью.
Ранее сообщалось о том, что Финляндия полностью прекратила работу двух КПП на границе с Россией.