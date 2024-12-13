Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил озабоченность по поводу действий генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обвинив его в возможном разжигании новой мировой войны. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

На недавней конференции в Брюсселе Рютте призвал страны-члены Североатлантического альянса к «мышлению военного времени», утверждая, что события, подобные конфликту на Украине, могут повториться и на их территориях. Он настаивал на необходимости укрепления обороны и увеличения военных бюджетов.

В ответ на эти заявления Малинен предложил «посадить Рютте на поводок», намекнув на необходимость контроля над его риторикой и действиями, чтобы предотвратить дальнейшие риски для стабильности в Европе.

«Он подвергает всех нас риску. Он фактически ведет нас к еще одному мировому пожару, начиная с Европы. Мы должны посадить его на поводок», — отметил Малинен.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Глава государства также указал на то, что западные политики создают образ мнимой угрозы, чтобы отвлечь внимание общественности от своих внутренних проблем.

Ранее политолог Георгий Федоров в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил, что США и НАТО уже можно считать участниками конфликта на Украине.