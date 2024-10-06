В Финляндии призвали повреждать машины дипломатов из России

Сотрудник Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернак призвал портить автомобили дипломатов из России. С такой «идеей» он выступил, опубликовав сообщение в социальных сетях.

К сообщению Салониус-Пастернак прикрепил видео, на котором было показано транспортное средство одного из сотрудников внешнеполитического ведомства. Салониус-Пастернак отметил, что пользователь этого авто «является сторонником военных преступлений».

Как отметили в посольстве РФ в Финляндии, публикация Салониуса-Пастернака «переходит все границы». Российские дипломаты обратились к руководству страны с просьбой задуматься, к каким последствиям может привести дальнейшее раздувание русофобии.

С 2022 года отношения между Финляндией, а также такими странами как Латвия, Литва и Эстония накалились. Российский МИД неоднократно отмечал, что в этих государствах ведется активная пропаганда ненависти ко всему русскому, в том числе к русскому языку. Граждан России призывают с осторожностью находится в указанных странах.

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия собирается принять участие в ядерных учениях НАТО. Отмечалось, что отработка применения ядерного оружия будет проходить в октябре 2024 года.