Финляндия собралась принять участие в ядерных учениях НАТО
Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
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Финны объявили о своем решении принять участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщает в пятницу, 4 октября издание РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.
По данным журналистов, слухи об участии в этом мероприятии ходили уже намного раньше, но только сейчас стало известно о том, что финны действительно будут принимать участие в учениях НАТО – в октябре будет отрабатываться применение ядерного оружие.
Предварительно сообщается, что блок НАТО будет проводить учения по ядерному сдерживанию уже на следующей неделе, и продлятся они 14 дней.
Напомним, ранее Иран заявил о возможном ударе по НПЗ в Израиле.