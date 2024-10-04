Финляндия собралась принять участие в ядерных учениях НАТО

Финны объявили о своем решении принять участие в ядерных учениях НАТО Steadfast Noon, сообщает в пятницу, 4 октября издание РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

По данным журналистов, слухи об участии в этом мероприятии ходили уже намного раньше, но только сейчас стало известно о том, что финны действительно будут принимать участие в учениях НАТО – в октябре будет отрабатываться применение ядерного оружие.

Предварительно сообщается, что блок НАТО будет проводить учения по ядерному сдерживанию уже на следующей неделе, и продлятся они 14 дней.

Напомним, ранее Иран заявил о возможном ударе по НПЗ в Израиле.