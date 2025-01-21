Для безопасности Финляндии крайне важно, чтобы американские войска ушли с территории страны. Такое мнение высказал профессор университета Хельсинки Туомас Малинен. Он изложил свое мнение в социальной сети Х.

По мнению эксперта, у соглашения, по которому в Финляндии встали войска НАТО, была одна цель. Правительства США и Евросоюза хотели запугать Россию. В действительности такой шаг не обеспечивает безопасности финнов.

«Самым важным для нашей страны и Европы было бы отменить соглашение о сотрудничестве в области обороны и вывести все силы США с территории Финляндии», — указал он.

Малинен также назвал данный договор очень глупым.

Ранее Малинен заявил, что для достижения мира на Украине Соединенным Штатам и Трампу необходимо понять, что Россия уже одержала победу в данном конфликте. Это становится отправной точкой для достижения мирного соглашения.