Компания «Ростелеком» сообщила о причинах повреждения своего подводного кабеля связи, произошедшего 8 февраля в Балтийском море. В сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится, что причиной повреждения стало иностранное судно.

Сам инцидент зафиксирован в исключительной экономической зоне Финляндии, предположительно, из-за сброса якоря морского судна.

Как ранее сообщили в «Ростелекоме», в результате происшествия были повреждены участки кабеля, находившиеся на расстоянии 40 км друг от друга. Поврежденный кабель — ПВОЛС «Балтика», восстановили. Работы завершились 13 февраля.

В компании подчеркнули, что авария не оказала влияния на пользователей, так как передача данных была оперативно перенаправлена на резервные линии.

Данную ситуацию усложняет недавняя история с другими повреждениями подводных кабелей в Балтийском море. В декабре 2024 года стало известно о повреждении кабелей между Финляндией и Швецией, в связи с чем по подозрению в причастности к обрыву кабеля EstLink 2 был задержан нефтяной танкер Eagle S.

Западные страны начали обвинять в инцидентах на Балтике Москву. В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что такие обвинения преследуют цель ограничить экспорт российской нефти.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что НАТО хочет парализовать работу кораблей РФ в Балтийском море.