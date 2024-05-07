В Финляндии заявили, что откроют границу с Россией после принятия закона о беженцах

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что границу с РФ отроют после принятия закона о беженцах. Его слова приводит Etelä-Saimaa.

По словам главы финского оборонного ведомства, соответствующий законопроект могут принять в течение двух недель.

«В настоящее время «Закон о границе» находится в стадии доработки», — сказал Хяккянен.

Ранее законопроект о беженцах, которые прибыли из России на территорию финского государства, представило Министерство внутренних дел Финляндии (МВД). Согласно нему, люди должны оставаться на стороне РФ или рядом с границей до обработки их заявления в специальных центрах приема.

В случае, если люди получили отказ в предоставлении убежища, они будут депортированы. Как отметили в финском МВД, такие меры не будут являться решением проблемы с миграцией. Там подчеркнули, что законопроект является лишь инструментом для урегулирования этого вопроса.

Пограничные пункты с РФ власти Финляндии начали закрывать осенью 2023-го года. Тогда финская сторона обвинила российскую в намеренном создании напряженной обстановки с беженцами из стран Африки и Ближнего Востока.

15 апреля 2024-го года все пункта на границе двух государств были полностью закрыты «до особого распоряжения». Также на границе с РФ строится забор.

Ранее политолог Семена Бойков выразил мнение о том, что желание Хельсинки не пускать россиян в Калининград является только словами.