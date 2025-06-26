В Финляндии заявили, что Украина не войдет в состав НАТО при президентстве Трампа

Украине не получится войти в Североатлантический альянс, пока главой Соединенных Штатов выступает Дональд Трамп. Такое заявление сделал президент Финляндии Александер Стубб во время своего интервью телеканалу CNBC.

По его мнению, надо быть реалистами и признать, что пока Трамп находится у власти, Украина не сможет стать участником военного блока. Этому противится Америка.

«Этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, как бы вы ее ни определяли. Но в долгосрочной перспективе такая возможность должна быть», — указал он.

Стубб добавил, что Украина когда-нибудь обязательно вступит в Евросоюз, а также станет полноценным членом НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп считает невозможным нападение России на какую-нибудь страну НАТО, пока он находится у руля в США. Такое заявление он сделал в ходе основной сессии саммита, который проходил с 21 по 25 июня. В итоге участники мероприятия согласились смягчить риторику в отношении РФ, а также усилили обязательства членов Альянса по увеличению военных расходов.