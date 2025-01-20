В Финляндии закрыли горячие линии на русском и украинском языках

Финский центр психологической помощи Mieli объявил о закрытии горячих линий на русском и украинском языках, сообщил телерадиовещатель Yle. Это решение стало следствием сокращения финансирования для обеспечения их работы.

Отмечается, что эти горячие линии проработали чуть более двух лет, но высоким спросом среди населения не пользовались.

Теперь финские граждане и жители страны могут получить психологическую помощь исключительно на финском, шведском и английском языках. В случае необходимости беседы на других языках можно записаться на прием в кризисный центр, где людям предоставят переводчика.

Ранее депутат нижней палаты парламента РФ Виталий Милонов прокомментировал инцидент с наркотиками в парламенте Финляндии, посоветовав финским политикам выпивать больше алкогольных напитков.

Накануне телерадиовещатель Yle сообщил, что в туалетных комнатах парламента нашли следы наркотических веществ.