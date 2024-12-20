То, что делает украинское правительство вместе с властями Евросоюза, является полным безумием. Так считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он изложил свое мнение в социальной сети Х.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз вместе с США в состоянии добиться прекращения украинского конфликта, если они совместно окажут давление на Россию. Это может стать гарантиями безопасности для Киева, и это обсуждалось на заседании Европейского совета.

«Уровень безумия в вашем правительстве и европейском руководстве непостижим», — ответил на это Малинен.

Ранее этот же профессор назвал «непотребной женщиной» Каю Каллас, нового главу европейской внешней политики. Она способствует продолжению проигранной войны, что в итоге может лишь привести к еще большему числу жертв, и по этой причине является «мерзавкой».