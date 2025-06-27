Среди социал-демократов в ФРГ существуют серьезные разногласия из-за необходимости отношений с РФ, и эти раздоры перерастают в настоящий партийный мятеж. Об этом сообщила газета Financial Times.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль занимает пост главы Министерства финансов. «Старая гвардия» партии не разделяет его взгляды и считает, что политику страны в отношении России надо менять. Она также противится повышению расходов на вооружения и утверждает, что их лидер не советуется ни с кем, когда выбирает партийную политику.

«Разногласия внутри социал-демократов Германии по поводу перевооружения и отношений с Россией могут обостриться на съезде, который начнется в пятницу», — указали журналисты.

Они добавили, что одной из центральных фигур в партийной оппозиции выступает Питер Брандт, сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта. Весь этот партийный мятеж может создать серьезные проблемы Клингбайлю.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из соглашения между РФ и Германией о военно-техническом сотрудничестве. Дипломаты утверждают, что власти ФРГ проводят откровенно враждебную политику в отношении России. По этой причине действующий договор о сотрудничестве становится абсурдным.