В ФРГ опасаются превращения Украины в очаг новых конфликтов в Европе

Он также выразил опасение, что в перспективе Украина может превратиться в очаг новых конфликтов в Европе, сообщает РБК.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что новый президент США Дональд Трамп может пойти на сделку с Путиным по Украине без учета интересов европейских стран.

Глава военного ведомства Германии подчеркнул, что это должны иметь в виду власти всех стран, в том числе и новая администрация США.

Писториус также отметил, что не верит в то, что Дональд Трамп сможет быстро завершить конфликт на Украине.

Также он допускает, что РФ может напасть на страны НАТО сразу после инаугурации Трампа. По словам Писториуса, Путин сейчас занят другими делами, а какую политику будет проводить Трамп, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Шольц рассказал, когда созвонится с Путиным.