В ФРГ оценили возможность участия военнослужащих в «миротворческой миссии» на Украине

Немецких военнослужащих не будет на украинской территории до завершения боевых действий, заявил в интервью медиагруппе Funke министр обороны Германии Борис Писториус.

Так он ответил на вопрос о возможном участии немецкой армии в «миротворческой миссии» на Украине.

Вопрос об отправке миротворцев может обсуждаться лишь после установления перемирия или заключения мирного договора, пояснил он. Об этом при участии третьей стороны должны договориться Украина и РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Германии признали хроническую слабость национальной экономики.