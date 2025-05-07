Новому канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит отправиться в Россию и поучаствовать в памятных мероприятиях, связанных с 9 Мая. Это станет актом мужества с его стороны. Такое мнение высказала газета Berliner Zeitung.

Издание привело пять причин, по которым новый немецкий лидер обязан немедленно посетить Россию. По его мнению, последние три года ФРГ не производило никаких позитивных впечатлений в своей внешней политике. По этой причине Мерцу стоит немедленно предпринять самые решительные действия в этой сфере и поехать в РФ.

«Можно посетить Могилу Неизвестного Солдата или Воинский мемориал в Химках — места, которые чтят память жертв войны. Мерц таким образом проявил бы жест сострадания, не легитимизируя путинскую пропаганду», — указали журналисты.

По их мнению, это будет жест уважения. Вдобавок, это станет средством возобновить диалог с Кремлем. Это будет выглядеть как заявка на роль сильного переговорщика, который способен противостоять российским оппонентам. Это также может сочетаться с попыткой отстоять собственные экономические интересы. Все это пойдет только в плюс новому немецкому лидеру и покажет его с самой лучшей стороны.

Ранее сообщалось, что Мерц стал канцлером ФРГ со второй попытки. Если в первый раз он не набрал нужного числа голосов в бундестаге, то во второй его все-таки избрали главой правительства.