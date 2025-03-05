В ФРГ раскритиковали планы политиков провести перевооружение и снабдить оружием Украину

По мнению Вагенкнехт, новый пакет предложений по перевооружению немецкой армии является самой безумной идеей, а также самым большим предательством электората за всю историю ФРГ.

«Эти деньги пойдут не только на бундесвер, но, прежде всего, на украинскую армию. Это исключение из долгового тормоза означает постоянное обязательство немецких налогоплательщиков финансировать вооружение Украины», — указала она.

Политик добавила, что Германии придется наращивать свои долговые обязательства, чтобы профинансировать снабжение оружием украинцев. В то же время стране необходимо поступить четко наоборот. Ей надо жестко ограничить рост долгов на военные расходы, сделав выбор в пользу заимствований для инвестиций в инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что промышленники в Германии захотели вернуть себе доступ к дешевому российскому газу. Немецкая промышленность не выдерживает конкуренции с Китаем, в итоге исчезают рабочие места, а из бюджета выпадают налоги. Особенно страдают от этого автомобильная, химическая и металлургическая отрасли.