В ГД предложили законопроект о компенсации работникам за использование личной техники

Депутаты Государственной думы РФ под руководством председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова представили законопроект о компенсациях работникам за использование личного оборудования в служебных целях, сообщил ТАСС.

Основная цель этой инициативы заключается в обеспечении адекватного возмещения расходов и улучшение регламентации трудового законодательства.

Согласно предложенному законопроекту, работодатели обязаны будут указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов, возникающих у работников при использовании личной техники для выполнения служебных обязанностей.

Компенсация будет предоставляться только в том случае, если использование личного оборудования является необходимым для выполнения работы.

Поддержка данной инициативы объясняется тем, что многие сотрудники сталкиваются с дополнительными финансовыми затратами на интернет-трафик, амортизацию оборудования и приобретение программного обеспечения (ПО), что негативно сказывается на их финансовом благосостоянии.

Как отмечают авторы проекта, отсутствие четкой системы возмещения расходов может отрицательно повлиять на мотивацию и эффективность работников.

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