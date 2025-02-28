Депутат Буцкая пояснила, почему компьютерные игры должны проходить экспертизу

По словам депутата нижней палаты парламента Татьяны Буцкой, Компьютерные игры обязательно должны проходить экспертную оценку, поэтому в нашей стране разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что практика показывает, что не каждая компьютерная игра может быть выпущена на рынок, более того, к ней могут быть допущены дети.

По мнению парламентария, разработка ГОСТа будет одним из ключевых шагов, который приведет к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр и игрушек.

Ранее сообщалось, что новая инициатива о регистрации геймеров на Госуслугах вызвала споры в России.