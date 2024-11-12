В ГД заявили, что Россия отвергнет новый план Трампа по разрешению украинского конфликта

Команда Трампа обсудила стратегию, которая включает остановку боевых действий на существующей линии фронта и создание вдоль нее демилитаризованной зоны. Об этом в беседе с Инфо24 сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Россия не может согласиться с предложенным планом экс-президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса, поскольку он лишь предполагает заморозку текущего конфликта, а не его полное разрешение.

Кроме того, в США намерены продолжать поставки оружия Украине, при этом ожидая от Киева отказа от вступления в НАТО на протяжении ближайших 20 лет. У России же есть свои условия для урегулирования конфликта с Украиной, как отметил эксперт. Они предполагают капитуляцию, а также разоружение ВСУ и т.д.

Вместе с тем Заварзин отметил, что реальные взгляды Трампа на ситуацию в Украине могут существенно отличаться от его предвыборных заявлений. По его словам, финальным шагом в прояснении позиции Вашингтона может стать встреча лидеров России и США.

Ранее политолог Еловский назвал причины необходимости скорейшего звонка Трампа Путину.