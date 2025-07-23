В Генпрокуратуру Армении поступили два заявления на Пашиняна от партии «Зартонк»

Армянская политическая партия «Зартонк» подала в Генеральную прокуратуру сразу два заявления, в которых перечислила преступления премьер-министра Никола Пашиняна и попросила правоохранителей рассмотреть их. Об этом сообщило РИА Новости.

В одном из заявлений, которые «Зартонк» направила в прокуратуру, говорится о распоряжениях, которые делал в соцсетях Пашинян. Он давал указания на преследования и арест высокопоставленных священнослужителей. По мнению представителей партии, это нарушает законы и конституцию страны.

«Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы», — указано в документе.

Во втором заявлении написано, что все действия Пашиняна являются злоупотреблением служебными полномочиями. Вдобавок они являются нарушением прав граждан Армении на свободу совести или вероисповедания. Партия попросила правоохранителей дать оценку всем перечисленным фактам.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения может лишиться государственности, если Никол Пашинян продолжит руководить страной. Она подчеркнула, что Армянская апостольская церковь пережила множество потрясений, но нынешняя ситуация беспрецедентна.