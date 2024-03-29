В Генштабе напомнили, что срочники не привлекаются к участию в спецоперации

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский напомнил, что солдаты срочной службы не привлекаются к участию в специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в пятницу, 29 марта, в интервью газете «Красная звезда» .

Бурдинский подчеркнул, что срок службы призывников в РФ остается без изменений и составляет один год.

«Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — уточнил он.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

В начале СВО были зафиксированы случаи отправки солдат срочной службы в зону проведения СВО. На эту информацию отреагировал Путин, заявив, что срочники ни в коем случае не должны быть задействованы в этой операции. Глава государства отметил, что все виновные в отправке таких солдат будут наказаны и ответят.

Ранее мы сообщали, что на Украине в результате ночных атак ВС РФ были повреждены тепло- и гидроэлектростанции.