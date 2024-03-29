В «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепло- и гидроэлектростанций

В центральной и западной части Украины повреждены тепловые и гидроэлектростанции после прозвучавших на этих территориях взрывов. Об этом сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в мессенджере.

Отмечается, что аварийные отключения электричества введены в Днепропетровской области. Почасовой график отключения света действует в Харьковской области.

Минувшей ночью по всей Украине работал сигнал воздушной тревоги. По информации украинских СМИ, взрывы звучали во Львовской области, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Ранее мы сообщали, что российские военнослужащие нанесли удар по критической инфраструктуре Украины. ВС РФ наносили удары с территории Крыма.

Удары по критической инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начались 10 октября 2022 года. За два дня этого Киев устроил теракт на Крымском мосту. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, такая атака направлены на снижение военного потенциала ВСУ.

Ежедневно власти разных регионов Украины сообщают о прозвучавших взрывах, а также о повреждении инфраструктуры. Часто чиновники не конкретизируют информацию о повреждениях.