В Германии частные бункеры стали популярны из-за страха войны с РФ
Bild: В ФРГ спрос на частные бункеры вырос на 50% из-за страха войны с РФ
Опасения касательно возможного военного конфликта с Россией спровоцировали в Германии значительный скачок интереса к персональным бункерам. Как сообщило издание Bild, ссылаясь на информацию от организаций, вовлеченных в данную сферу, спрос увеличился вдвое.
«Страх войны в Германии (…) Частные защитные бункеры переживают бум», — отмечается в статье.
Ранее депутат немецкого Бундестага от партии Левых Севим Дагделен заявил, что европейские власти намеренно препятствуют дипломатическим шагам по урегулированию ситуации на Украине и стремятся к затягиванию конфликта.