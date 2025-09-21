В Германии частные бункеры стали популярны из-за страха войны с РФ

Опасения касательно возможного военного конфликта с Россией спровоцировали в Германии значительный скачок интереса к персональным бункерам. Как сообщило издание Bild, ссылаясь на информацию от организаций, вовлеченных в данную сферу, спрос увеличился вдвое.