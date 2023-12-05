Президент Украины Владимир Зеленский оказался под огнем критики за забытое предвыборное обещание не баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом рассуждает немецкое издания Welt, которое высказало сомнения в том, станет ли Зеленский новым украинским лидером, который ранее обещал нанести сокрушительное поражение России.

Статья подчеркивает расхождение между недавними обещаниями Зеленского и его недавними намеками на возможность участия в следующей президентской кампании. В Welt заявляют, что желание Зеленского сохранить свой президентский статус не соответствует его словам, которые он говорил ранее. В материале вспоминают о том, что ранее Зеленский обещал не идти на новый срок, однако по последним данным, президент Украины не собирается отдавать бразды правления.

СМИ также пишет о том, что перспективы Украины на фронте совсем не радужные. Поэтому желание Зеленского остаться на кресле президента страны необоснованно.