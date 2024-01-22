В Германии назвали минные заграждения России причиной провального контрнаступления ВСУ

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что одной из причин провального контрнаступления ВСУ являются минные заграждения России. Таким мнением он поделился в интервью газете Welt am Sonntag.

Кроме того, считает Фройдинг, неудачи украинской армии также связаны с отсутствием поддержки с воздуха и проблемами с противовоздушной обороны (ПВО).

«Это связано с отсутствием поддержки с воздуха, отсутствием локального превосходства и отсутствием противовоздушной обороны для сопровождения атакующих сил от угроз с воздуха. Наконец, есть российские минные заграждения, которые выходят за рамки воображения: плотность до 17 мин на кв. м и протяженность до 10 на 3 км», — сказал Фройдинг.

Он отметил, что у партнеров Украины, в том числе Германии, были завышенные ожидания в вопросе украинского контрнаступления.

Кроме того, генерал признал, что на данный момент Россия обладает военной инициативой на фронте. Также, считает Фройдинг, конфликт и его перспективы невозможно математически рассчитать.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областью стали частью России.

Ранее мы сообщали, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинское контрнаступление оказалось провальным, однако ситуацию для ВСУ на фронте он отказался называть катастрофой.