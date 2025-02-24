В Германии назвали неприемлемой попытку заключить сделку по Украине за спиной ЕС

То, что США пытаются заключить сделку с РФ за спиной Украины и Евросоюза, является полностью неприемлемым шагом. Такое заявление сделал Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии, его точку зрения привел ТАСС.

По утверждению политика, в Европе с очень большой тревогой наблюдают за тем, как Соединенные Штаты пытаются заключить сделку с Россией по поводу Украины.

«Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», — указал он.

Ранее Мерц заявил, что готов обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом он призвал страны ЕС нарастить производство оружия и увеличить финансирование НАТО якобы для защиты от России.