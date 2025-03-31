ВС РФ хитро поразили пикап ВСУ в «антидроновом тоннеле»

Украинские боевики не смогли избежать удара ВС РФ даже в антидроновом тоннеле, пишет МК со ссылкой на видео из Сети.

Как следует из ролика, FPV-дрон преследовал пикап противника, который маневрировал и пытался укрыться в антидроновом тоннеле. Операторы устроили так, что враг укрылся в закрытой зоне, а затем подстерегли на въезде. ВСУ считали, что проскочат, но российский дрон сработал мгновенно.

Автомобиль остановился уже по окончанию туннеля. При этом украинские вояки растерялись, а те, что были на пассажирском месте, зачем-то открыли дверь. Именно в это пространство угодил БПЛА российских войск.

Противодроновый туннель становится все популярнее на СВО. Его формируют часто из сетей для защиты от дронов. Нередко эти пространства используют для логистики, транзита боеприпасов и других предметов необходимости на поле боя. Даже при повреждении такой тоннель быстро восстанавливают новыми сетями.

Ранее сообщалось, что десантник ВС РФ раскрыл детали героического боя в Курской области.