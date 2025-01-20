Генерал Бундесвера оценил отношения между Россией и Германией

Между Германией и Россией в настоящее время уже нет мира. Об этом в интервью BR24 сообщил генерал Бундесвера Андре Бодеманн.

В своей речи высокопоставленный офицер заявил, что формально и с юридической стороны государства не находятся «в состоянии войны», но, по его мнению, между РФ и ФРГ «уже давно нет мира». После начала СВО Германия начала активно поддерживать Украину, отправляя оружия на многие млрд евро и снабжая среди прочего техническими новинками.

Например, ранее сообщалось о передаче ФРГ украинской армии новейшей самоходной гаубицы «Boxer RCH 155». На данный момент известно об отправке одного орудия, однако их итоговое число может вырасти до 54 штук. При этом производство 36 из них будет профинансировано за счет бюджета Германии.