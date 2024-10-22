Основатель таких файловых хранилищ, как Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, в своих социальных сетях упрекнул вице-президента США Камалу Харрис в том, что из-за действий правительства США погибли сотни тысяч украинцев.

Он заявил, что действующая администрация потерпела поражение в прокси-войне на Украине. Дотком утверждает, что 780 тысяч украинцев стали жертвами политики США, при этом упомянул, что Дональд Трамп обсуждает проблемы, возникшие из-за текущего руководства страны.

Это заявление последовало за постом Харрис, в котором она утверждала, что отличается от Трампа тем, что он только говорит о проблемах в контексте своей предвыборной кампании, в то время как она намерена заняться их решением.

Ранее Дотком, высказал мнение, что Украина уже проиграла конфликт с Россией. Он отметил, что мировые СМИ не могут открыто говорить об этом до завершения президентских выборов в США. Так как это может поставить в неудобное положение спонсоров Украины.