В Германии опасаются, что Мерц втянет страну в войну

Воинственные заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и поставки Украине дальнобойных ракет Taurus могут привести к конфликту с Россией, сообщает Berliner Zeitung.

Авторы статьи считают, что его логика политики безопасности недальновидной и даже безответственной.

"Что произойдет, если поставленный Германией Taurus поразит цель, которую Россия сочтет неприемлемой?" — задаются вопросов журналисты.

У Мерца нет никакой четкой стратегии, его действия только усиливает эскалацию конфликта на Украине, добавили они.

Легкомыслие Мерца шокирует, признаются авторы публикации.

Напомним, в среду Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия, отметив, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.

Ранее сообщалось о том, что Мерц хочет добиться уступок от России.