В Германии опасаются сделки Трампа с Путиным по Украине

Выигравший президентские выборы Дональд Трамп может пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путины по вопросу Украины.

Причем он расценивает возможную сделку Трампа с Путиным как угрозу для Европы и Киева.

Писторис надеется, что этого не произойдет, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Ранее сообщалось о том, что Шольц заявил, что предоставление ранее обещанного Киеву оружия изменит сценарий на поле боя.