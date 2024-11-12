В Германии опасаются сделки Трампа с Путиным по Украине
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Выигравший президентские выборы Дональд Трамп может пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путины по вопросу Украины.
Такое мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Причем он расценивает возможную сделку Трампа с Путиным как угрозу для Европы и Киева.
Писторис надеется, что этого не произойдет, сообщает Suddeutsche Zeitung.
Ранее сообщалось о том, что Шольц заявил, что предоставление ранее обещанного Киеву оружия изменит сценарий на поле боя.