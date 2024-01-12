В Германии оправдались за отправку солдат НАТО на Украину
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Статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер ответил, действительно ли бойцы под командованием НАТО находятся на территории Украины. Его комментарий приводит Lenta.ru.
Тревожный запрос сделал депутат бундестага Маттиас Моосдорфа. Именно он спросил МИД Германии, в курсе ли ведомство, что военные из Североатлантического альянса пресутсвуют на Украине и выступают против РФ. Вопрос решили не оставлять без ответа и поставить точку в вопросе, так как подобные новости оглашаются уже не первый раз.
«И НАТО, и Украина ясно дали понять, что на Украине нет солдат под командованием НАТО», - резко ответил Баггер.
Однако известно, что Украина и Германия не в состоянии опровергнуть присутствие иностранных военных под эгидой НАТО. Страны не могут предоставить доказательств.
Напомним, в 2023 году стратег МО Австрии заявил о натовских военных на Украине, выступающих в качестве наемников. Все они подписывают соответствующие контракты.
Ранее сообщалось, что на Украине начал процветать черный бизнес по изъятию органов у раненых военных. Такая неправомерная практика распространилась после 2014 года.