Статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер ответил, действительно ли бойцы под командованием НАТО находятся на территории Украины. Его комментарий приводит Lenta.ru .

Тревожный запрос сделал депутат бундестага Маттиас Моосдорфа. Именно он спросил МИД Германии, в курсе ли ведомство, что военные из Североатлантического альянса пресутсвуют на Украине и выступают против РФ. Вопрос решили не оставлять без ответа и поставить точку в вопросе, так как подобные новости оглашаются уже не первый раз.

«И НАТО, и Украина ясно дали понять, что на Украине нет солдат под командованием НАТО», - резко ответил Баггер.

Однако известно, что Украина и Германия не в состоянии опровергнуть присутствие иностранных военных под эгидой НАТО. Страны не могут предоставить доказательств.

Напомним, в 2023 году стратег МО Австрии заявил о натовских военных на Украине, выступающих в качестве наемников. Все они подписывают соответствующие контракты.

Ранее сообщалось, что на Украине начал процветать черный бизнес по изъятию органов у раненых военных. Такая неправомерная практика распространилась после 2014 года.