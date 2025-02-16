Немецкий политолог Александр Рар оценил Мюнхенскую конференцию и поделился в Telegram своими опасениями по поводу отношений США и Евросоюза.

Мюнхенская конференция по безопасности 2025, по словам эксперта, наглядно показала смену политического курса США. Эта ситуация беспокоит ЕС, которая по итогам встречи может начать шаги к уходу от трансатлантических отношений.

«Европейцы, которые вчера как вассалы повиновались Вашингтону, теперь, устами своих политиков, рвут отношения со Старшим братом», — написал политолог.

Рар также считает, что Европа не пойдет на уступки России и не согласится на сделку по украинскому кризису, хотя сама страдает от этого выбора в экономическом и социальном планах. По этой причине главным соперником РФ на мировой арене можно назвать ЕС, а не США.

Напомним, что 12 февраля российский и американский президенты поговорили по телефону по поводу урегулирования конфликта на Украине. Также лидер Белого дома Дональд Трамп пообщался с Зеленским. Хотя стороны согласились, что действовать нужно в мирном ключе, позже на конференции в Мюнхене украинский нелегитимный глава демонстрировал странное поведение. Некоторые оценили это как крик о помощи.