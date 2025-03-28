В Германии предложили налог на обновления iPhone в ответ на тарифы Трампa

В ответ на торговые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выдвинула идею введения специального платежа за каждое обновление программного обеспечения для iPhone. Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

Бербок подчеркнула, что даже небольшая сумма, например десять центов за каждое обновление, могла бы принести значительные средства европейским странам, хотя подобная мера может вызвать недовольство у других сторон.

Напомним, что США ранее ввели 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Мексики и Канады. Аналогичные меры были приняты и в отношении китайской продукции, где ставка пошлин была увеличена до 20%.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели тарифы на товары, поступающие из Европейского союза, и выразили намерение применять зеркальные меры против тех стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем тарифы США на их продукцию.

Ранее премьер-министр Испании Санчес призвал США «одуматься» из-за новых пошлин против ЕС.