В Германии предположили, что к атакам на серверы немецких компаний может быть причастна Москва

В Министерстве внутренних дел Германии (МВД) сообщили, что к атакам на серверы немецких компаний может быть причастна Москва, пишет агентство Reuters .

Представитель ведомств рассказал изданию о наличии определенной информации, которая может свидетельствовать о российском следе. О каких именно данных он говорил, не уточняется.

3 мая также стало известно, что МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства РФ из-за инцидента со взломом почты членов Социал-демократической партии (СДПГ) в 2023 году. Об этом сообщило немецкое агентство Bild. Хакерская атака на учетные записи членов СДПГ была совершена в январе 2023 года.

Как пишет источник, расследование завершилось тем, что ответственность за инцидент несет группировка APT28, которую связывают с Главным разведывательным управлением Генерального штаба ВС РФ.

Ранее мы сообщали, что Швеция отказалась от идеи Китая проводить международное расследование под эгидой ООН относительно взрывов на «Северных потоках».