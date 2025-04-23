В Госдуме назвали меры ФРГ против россиян на 9 Мая «глумлением еврофюреров»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT заявил , что европейские политики, в частности в Германии, издеваются над исторической памятью и русскими, запрещая им посещать церемонии в честь 9 Мая.

По словам парламентария, Германия утопает в русофобии, которая рано или поздно может вернуть страну к гитлеровской идеологии. На взгляд депутата, европейские лидеры движутся по пути, когда готовы признать неполноценность отдельных рас, прежде всего русских.

«Для нас нет ничего более мерзкого и возмутительного, чем оскорбление памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что намерения новых еврофюреров заключаются в банальном издевательстве и глумлении над тем, что нам дорого», — подчеркнул парламентарий.

Так Милонов прокомментировал планы властей ФРГ не допустить граждан России на церемонии в честь 80-летия победы в ВОВ.

Ранее сообщалось, что пообщавшийся с Владимиром Путиным немец сравнил жизнь в России и Германии.