В Германии признали важность сотрудничества с Китаем

Германии выгоднее сотрудничать с Китаем, чем находиться с ним в состоянии конфронтации, заявила глава Министерства обороны ФРГ Анналена Бербок.

Вместе с тем Бербок отметила, что Берлин не может не принимать во внимание тот факт, что Пекин поставляет России оружие.

Сотрудничество Китая и России, по мнению дипломата, противоречат европейским ценностям.

Безопасность Германии зависит от безопасности других регионов мира, поэтому «обмен мнениями и дипломатия важны как никогда — даже с теми, кто смотрит на вещи иначе, чем мы», заключила глава внешнеполитического ведомства Германии.

Ранее Песков опроверг мнение Меркель, что Путин опоздал на встречу G8 «из-за пива».