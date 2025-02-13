В Германии призвали изменить миграционную политику после теракта в Мюнхене

В АдГ после случившегося в Мюнхене призвали пересмотреть миграционную политику страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление сопредседателя правой партии «Альтернатива для Германии».

По словам Алисы Вайдель, в стране необходимо резко изменить миграционную политику в связи с очередным терактом – наездом Mini Cooper на толпу людей. В тот момент профсоюзом Ver.di была организована стачка работников.

Позднее стало известно о том, что водитель – 24-летний уроженец Афганистана – находился почему-то в стране, несмотря на тот факт, что ему ранее отказали в убежище. Вайдель отметила, что из-за водителя-террориста опять оказалось множество раненых. Также в отношении задержанного говорят, что его могут признать психически больным.

Ранее о том, что случившееся в Мюнхене является терактом, предположил премьер Баварии.