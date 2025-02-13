Премьер Баварии допустил, что наезд на людей в Мюнхене является терактом

По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, наезд автомобиля на людей в Мюнхене, возможно, является актом терроризма. Трансляция его общения со СМИ велась на телеканале Welt.

Политик заявил, что имеющаяся на данный момент информация указывает на, вероятно, совершение террористической атаки. Другие детали будут расследованы. Он также пообещал разобраться со всеми подробностями.

Руководитель МВД Баварии Йоахим Херрманн в свою очередь сообщил, что полицейские продолжат нести усиленное дежурство в связи с грядущей конференции по безопасности. При этом офицер предположил о возможной связи данного инцидента с конференцией.

Происшествие случилось в Мюнхене 13 февраля. Водитель Mini Cooper на большой скорости врезался в толпу людей, пришедших на стачку сотрудников социальных учреждений. Согласно последним данным, в результате инцидента различные травмы получили 27 человек.